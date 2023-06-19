Выручка De Beers упала в последнем цикле продаж

De Beers обнародовала предварительные данные пятого цикла продаж алмазов за 2023 год. Выручка упала до $450 млн по сравнению с $657 млн в тот же период годом ранее, сообщает пресс-служба Anglo American.

Компания реализовала алмазов на $479 млн в ходе четвертого цикла продаж в этом году.

"После выставки JCK Show, а также в связи с существующими глобальными макроэкономическими проблемами, продолжающими влиять на настроения конечных клиентов, алмазная отрасль сохраняет осторожность в преддверии лета, - сказал генеральный директор De Beers Эл Кук (Al Cook). - Мы увидели, как это отразилось на спросе на алмазы De Beers в течение пятого цикла продаж в этом году, который оказался немного ниже, чем в четвертом цикле".

De Beers повысила цены на алмазное сырье во втором цикле продаж, ранее сделав то же самое в начале года.