Большинство цветных металлов падают в цене из-за укрепления доллара, Китай обеспокоен

Цены на большинство цветных металлов упали во вторник, так как сильный доллар и отсутствие подробностей о дальнейших мерах стимулирования на фоне снижения процентной ставки крупнейшим потребителем в Китае повлияли на настроения игроков, сообщает Reuters.

Как и ожидалось, Китай снизил две базовые процентные ставки по кредитам на фоне усилий по поддержке замедляющегося восстановления экономики, однако это снижение не смогло поднять цены на металлы из-за отсутствия мер стимулирования, принятие которых ожидалось после обнародования китайскими властями неблагоприятных данных о состоянии экономики.

Доллар США значительно вырос, в то время как юань снизился после того, как Китай снизил процентные ставки, что сделало металлы, оцениваемые в долларах, более дорогими для держателей других валют, особенно в Китае, традиционном импортере металлов.

Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) подешевели на 0,6% до $8 492 долларов за метрическую тонну к 02:31 по Гринвичу, в то время как самый продаваемый июльский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange) снизился на 0,1% до 68 440 юаней ($9 539,21) за метрическую тонну.

Алюминий на LME подешевел на 0,1% до $2,238 за метрическую тонну; никель подешевел на 0,8% до $22 330; цинк - на 0,6% до $2 421,50, свинец - на 0,3% до $2 126,50, олово - на 0,4% до $26 800.

Никель подешевел на 1% до 168 490 юаней за метрическую тонну, цинк - на 0,8% до 20 245 юаней, в то время как алюминий подорожал на 0,4% до 18 530 юаней, свинец - на 0,2% до 15 515 юаней, а цена на олово выросла на 0,3% до 217 090 юаней.

Алекс Шишло для Rough&Polished