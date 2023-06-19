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22 мая 2023

Торговля никелем между Россией и Китаем растет на фоне переноса контрактов на Шанхайскую биржу

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Новости

Импорт рафинированного никеля в Китай в мае быстро вырос по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку российские производители начали торговать своими фьючерсами на 2023 год в юанях на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, SHFE).

В январе-апреле этого года поставки российского никеля в Китай составили всего 4 961 тонну против 11 328 тонн за аналогичный период годом ранее. Однако в мае экспорт вырос до 7 026 тонн, свидетельствуют данные китайской таможни.

Россия является крупнейшим в мире производителем рафинированного никеля, а Китай является крупнейшим потребителем этого металла, который используется в производстве нержавеющей стали и в секторе возобновляемых источников энергии. По сообщению Reuters, китайские покупатели начали переговоры с российскими производителями никеля, пытаясь избежать более высоких цен на фьючерсы на Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) в качестве ориентира и вместо этого обратиться к фьючерсной бирже SHFE.

В результате достижения покупателями договоренности о фьючерсах на 2023 год торговля никелем между Россией и Китаем резко возросла. Два источника, на которые ссылается Reuters, сообщили, что российский Норникель, крупнейший в мире производитель рафинированного никеля, в настоящее время продает китайским покупателям некоторое количество этого металла по контрактам на SHFE в юанях. Норникель отказался от комментариев, сославшись на "коммерчески чувствительный" характер темы.

Запасы никеля на складах SHFE упали до исторического минимума в 560 тонн 26 мая. Затем к прошлой пятнице запасы выросли до 4221 тонны благодаря увеличению поставок из России.

Федор Лисовой для Rough&Polished

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