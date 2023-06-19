Гана вновь стала крупнейшим в Африке производителем золота

Гана восстановила свой статус крупнейшего производителя золота в Африке, сместив Южную Африку. Это произошло после значительного снижения добычи в ЮАР в прошлом году, сообщает местная пресса.

Газета The Ghanaian Times процитировала министра земельных и природных ресурсов Ганы Самуэля Абу Джинапора (Samuel Abu Jinapor), который сообщил, что производство золота крупнейшими компаниями этой отрасли в стране выросло с 2,2 млн унций в 2012 году до 3,08 млн унций в 2022 году.

Он также отметил, что производство золота со стороны малых компаний за последнее десятилетие увеличилось с 98 001 унции до 655 656 унций.

В общей сложности Гана произвела 3,74 млн унций золота в 2022 году, по сравнению с 2,82 млн унций в предыдущем году.

Джинапор связал рост производства золота с политикой в отношении добывающей отрасли и планами, разработанными правительством и Ганской горной палатой (Ghana Chamber of Mines). Он также отметил, что возрождение горнодобывающих компаний AngloGold, Ashanti Obuasi Mine и Bibiani Mine в результате вмешательства президента Акуфо-Аддо также способствовало увеличению производства.

"Правительство благодарит Ганскую горную палату за её сотрудничество и партнёрство в достижении этого результата", - сказал Джинапор.

"Правительство, через Министерство земельных и природных ресурсов будет продолжать работать с Палатой и всеми заинтересованными сторонами в условиях прозрачности, неприкосновенности и исключительной добросовестности, чтобы обеспечить оптимальную выгоду от наших минеральных ресурсов, особенно через добавленную стоимость".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished