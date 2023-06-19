Great Dyke Investments не заинтересована в иностранном финансировании

Компания Great Dyke Investments (GDI), акционером которой является зимбабвийское госпредприятие Kuvimba Mining House (KMH), не ищет иностранных инвестиций после выхода российского Vi Holding из платинового проекта Дарвендейл (Darwendale) стоимостью $3 млрд.

Vi Holding вышла из совместного предприятия с равными 50-процентными долями в июне 2022 года.

Заявление GDI противоречит предыдущим сообщениям о том, что KMH не смог найти новое финансирование для платинового рудника, потому что европейские инвесторы не решаются участвовать в предприятиях с российскими партнёрами.

Технический директор KMH Мунаше Шава (Munashe Shava) сообщил СМИ в кулуарах турне по проекту GDI, что компания сконцентрируется на разработке проекта собственными силами.

"К вашему сведению, этот проект сейчас оценивается в $2,5 млрд и [имеет] срок эксплуатации более 50 лет, и когда мы смотрим на ситуацию, подход сейчас такой: давайте найдём собственные ресурсы для развития этого проекта, потому что нет смысла привлекать китайцев, американцев или кого-то ещё, у кого есть деньги, чтобы приехать и участвовать в проекте такого масштаба", - цитирует его New Zimbawe.com.

"Когда приходят инвесторы, они диктуют свои собственные условия, которые также могут повлиять на вопрос об открытии аффинажного завода, потому что, как только приходит инвестор, он может сказать: "Смотрите, у меня есть собственная договорённость с аффинажным заводом в Азии" или что-то подобное. На данный момент мы не ищем иностранных инвесторов".

Предварительная разработка проекта стартовала в начале 2020 года.

Планировалось, что проект, расположенный на богатой полезными ископаемыми Большой Дайке (Great Dyke) в Зимбабве, достигнет пиковой производственной мощности в 860 000 унций металлов платиновой группы (МПГ) в год.

По словам Шавы, залежи полезных ископаемых на проекте составляют порядка 44 млн унций МПГ.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished