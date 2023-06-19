Правительство Намибии возобновило процесс продления лицензии по проекту Хаиб компании Deep-South

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии возобновило процесс продления лицензии компании Deep-South Resources по медному проекту Хаиб (Haib), изменив статус заявки на " ожидает продления ".

В марте Верховный суд Намибии поручил министерству подготовить почву для процесса подачи заявки на продление лицензии и вынести новое решение после затянувшейся судебной тяжбы.

Прения начались после того, как министерство решило не продлевать лицензию компании по медному проекту Хаиб в 2021 году.

Deep-South утверждает, что процесс подачи заявки значительно продвинулся, и решение ожидается в ближайшие недели.

Поскольку лицензия компании была продлена, но лишь ожидает окончательного оформления в Кадастровой службе министерства, компании разрешили начать геологоразведочные работы в любой момент.

Тем не менее, руководство Deep-South считает разумным подождать окончания бюрократических процедур.

"Мы уверены, что лицензия будет своевременно продлена, - сказал президент и главный исполнительный директор Deep-South Пьер Левейе (Pierre Leveille). - Мы посетили участок на прошлой неделе, чтобы подготовиться к возобновлению геологоразведки и к быстрому началу работ, когда нами будет получено окончательное решение".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished