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Botswana Diamonds получила пятилетнюю лицензию на геологоразведку

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Новости

Botswana Diamonds получила разрешение на геологоразведку в Южной Африке сроком на пять лет на участке, где расположен кластер кимберлитовых трубок.

Кластер Рейвило (Reivilo) включает в себя три кимберлитовые трубки площадью 3,1 га, 1,7 га и 0,9 га.

"У нас есть два крупных проекта. Один из них находится в Северо-Капской провинции ЮАР, и я надеюсь, что через пару недель смогу выступить на конференции Департамента минеральных ресурсов и энергетики, чтобы поговорить об этом", - приводит Mining Weekly слова генерального директора Botswana Diamonds Джеймса Кэмпбелла (James Campbell) на конференции Junior Mining Indaba.

"Это кимберлитовый кластер Рейвило, о котором, что любопытно, очень мало известен по историческим источникам, а это довольно редко для мировых кимберлитовых или алмазоносных провинций. Это пять кимберлитов, близких к поверхности, на них требуется провести значительную работу, но они содержат алмазы".

В образцах бурового керна были обнаружены гранаты G10 и эклогитовые гранаты, а со сбором образцов начался анализ на микроалмазы.

Botswana Diamonds получила банк данных о Рейвило в обмен на роялти от Petra Diamonds.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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