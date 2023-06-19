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22 мая 2023

Индия и ОАЭ стремятся к совместному повышению добавленной стоимости золота и изделий из него

Сегодня
Новости

Индия и ОАЭ ищут способы увеличения торговли золотом с добавленной стоимостью и изделиями из него. ОАЭ являются одним из основных поставщиков золота в Индию после Швейцарии, и в Нью-Дели хотели бы еще больше стимулировать данный сектор торговли с этой мусульманской страной, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal).

Индия предоставила определенные таможенные льготы на импорт золота из ОАЭ в рамках соглашения о свободной торговле. По его словам, были определенные вопросы по реализации этих уступок, но сейчас они решены.

Торговый договор, официально получивший название "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве" (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA), действует с 1 мая прошлого года. Индия согласилась на льготные ввозные пошлины на золота объемом до 200 тонн в год. Обычно ввозная пошлина на золото в Индии составляет 15%.

В этом году Индия надеется, что экспортеры из ОАЭ смогут отправить в страну то количество золота, которое указано в соглашении, чтобы индийский ювелирный сектор смог воспользоваться налоговыми льготами.

ОАЭ являются основным направлением для индийских драгоценных камней и ювелирных изделий.

"Мы также рассматриваем другие способы расширения и стимулирования нашего партнерства в секторе переработки, а также ищем пути для совместной работы над повышением добавленной стоимости золота и изделий из него, о чем мы сделаем соответствующие заявления", - заявил Гоял журналистам.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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