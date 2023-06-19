Kumba Iron Ore назначила главного независимого директора

Компания Kumba Iron Ore, подразделение Anglo American, назначила Мэри Бомелу (Mary Bomela) ведущим независимым директором без исполнительных полномочий с 1 июля 2023 года. Она вошла в совет директоров Kumba в качестве независимого директора без исполнительных полномочий в декабре 2017 года.

Kumba является ведущим поставщиком высококачественной железной руды для мировой сталелитейной промышленности. Компания производит железную руду на рудниках Сишен (Sishen) и Коломела (Kolomela) в Северо-Капской провинции ЮАР. Компания экспортирует железную руду в Китай, Японию, Южную Корею и ряд стран Европы и Ближнего Востока.

Kumba показала стабильные производственные показатели: объемы добычи выросли на 14% до 9,4 млн тонн в первом квартале 2023 года, в основном благодаря высокой добыче на руднике Коломела.

Объемы продаж остались на уровне 9,5 млн тонн.