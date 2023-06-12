Hummingbird отлила первый золотой слиток на шахте в Гвинее

Hummingbird Resources отлила первый золотой слиток на шахте Курусса (Kouroussa) в Гвинее, уложившись в бюджет и с опережением сроков.

Ожидается, что шахта достигнет проектной мощности во второй половине года.

По оценкам, добыча на проекте Курусса составит 120 000 - 140 000 унций золота в год в первые три года коммерческой эксплуатации, а затем снизится в среднем до 100 000 унций в год на протяжении оставшегося жизненного цикла проекта.

Первый отлитый на шахте слиток демонстрирует важную стратегическую веху для компании и, как ожидается, позволит Hummingbird оперировать несколькими проектами в ряде юрисдикций, а также обеспечить добычу порядка 200 000 унций золота в год.

Hummingbird готовит стратегию геологоразведки, которая продлится весь 2023 год и даже после 2024 года, что позволит нарастить текущую ресурсную базу компании, которая в настоящий момент оценивается в 647 000 унций золота при содержании в породе на уровне 4,15 г на тонну.