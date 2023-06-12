Николай Доронин вошел в комиссию Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию

В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...

Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок» Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета» ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...