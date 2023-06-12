Стартовал отбор на третий поток лидерской программы «Норникеля»

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Компания «Норникель» открывает третий поток программы подготовки молодых руководителей «Первая Арктическая», которая ориентирована на выпускников профильных вузов и молодых специалистов до 27 лет из всех регионов России.

Для участия в программе молодым специалистам, включая сотрудников «Норникеля» с опытом работы до трех лет, необходимо зарегистрироваться до 30 июня и пройти несколько отборочных этапов: мотивационное собеседование, тестирование и групповую оценку с участием руководителей компании, сообщает ttelegraf.ru.

За 2,5 года участники получат уникальный для промышленных компаний набор менеджерских компетенций и практический опыт в нескольких смежных направлениях. После завершения обучения молодые специалисты могут занять первую управленческую позицию.

За два потока выпускниками «Первой Арктической» стали более 30 молодых специалистов из разных городов России – они уже работают в «Норникеле».

Финалистам предложат заключить срочный трудовой договор на период прохождения программы и переехать, устроившись на одно из предприятий группы компаний «Норникеля» в Норильске, Мончегорске или Заполярном.

Компания предлагает высокий уровень зарплаты, компенсируют расходы на переезд, а также предоставляет проживание на все время обучения, соцпакет и набор льгот.



Алекс Шишло для Rough&Polished



