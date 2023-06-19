Эксклюзив
В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
19 июня 2023
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Экспорт бриллиантов из Индии в мае упал на 17%, импорт алмазов также сократился на 18%
Общий валовой экспорт бриллиантов на сумму $1 723,17 млн в мае 2023 года показывает снижение на 17,52% по сравнению с $2 089,17 млн за тот же период предыдущего года, согласно данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).
Общий валовой импорт бриллиантов на сумму $86,11 млн в мае 2023 года демонстрирует снижение на 28,86% по сравнению с $121,04 млн за тот же период предыдущего года.
Общий валовой импорт бриллиантов во внутренней тарифной зоне Индии (DTA) на $27,93 млн показывает снижение на 26,50% по сравнению с $38,01 млн за тот же период в мае 2022.
Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ на сумму $58,18 млн демонстрирует снижение на 29,93% по сравнению с $83,04 млн за тот же период в мае 2022 года.
Алмазы
Импорт алмазов в мае 2023 года составляет $1 167,63 млн по сравнению с $1 433,11 млн в мае 2022 года, что указывает на снижение на 18,52%.
Валовой импорт алмазов на сумму $2 611,50 млн в апреле - мае 2023 года показал снижение на 4,82% по сравнению с импортом на $2 743,69 млн за предыдущий год.
В натуральном выражении валовой импорт алмазов в объеме 19 646 тыс. каратов в период с апреля по май 2023 года показал рост на 19,94% по сравнению с импортом в объеме 16 379 тыс. каратов предыдущем году.
Выращенные в лаборатории бриллианты
Предварительный валовой экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за период с апреля по май 2023 года на сумму $236,08 млн показывает снижение на 27,46% по сравнению с $325,45 млн за предыдущий год.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished