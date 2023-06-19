Экспорт бриллиантов из Индии в мае упал на 17%, импорт алмазов также сократился на 18%

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Бриллианты



Общий валовой экспорт бриллиантов на сумму $1 723,17 млн в мае 2023 года показывает снижение на 17,52% по сравнению с $2 089,17 млн за тот же период предыдущего года, согласно данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

Общий валовой импорт бриллиантов на сумму $86,11 млн в мае 2023 года демонстрирует снижение на 28,86% по сравнению с $121,04 млн за тот же период предыдущего года.

Общий валовой импорт бриллиантов во внутренней тарифной зоне Индии (DTA) на $27,93 млн показывает снижение на 26,50% по сравнению с $38,01 млн за тот же период в мае 2022.

Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ на сумму $58,18 млн демонстрирует снижение на 29,93% по сравнению с $83,04 млн за тот же период в мае 2022 года.



Алмазы



Импорт алмазов в мае 2023 года составляет $1 167,63 млн по сравнению с $1 433,11 млн в мае 2022 года, что указывает на снижение на 18,52%.

Валовой импорт алмазов на сумму $2 611,50 млн в апреле - мае 2023 года показал снижение на 4,82% по сравнению с импортом на $2 743,69 млн за предыдущий год.

В натуральном выражении валовой импорт алмазов в объеме 19 646 тыс. каратов в период с апреля по май 2023 года показал рост на 19,94% по сравнению с импортом в объеме 16 379 тыс. каратов предыдущем году.



Выращенные в лаборатории бриллианты



Предварительный валовой экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за период с апреля по май 2023 года на сумму $236,08 млн показывает снижение на 27,46% по сравнению с $325,45 млн за предыдущий год.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





