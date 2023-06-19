Австралийская компания Burgundy завершит покупку канадской шахты Экати

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К 30 июня 2023 года должна быть завершена продажа Экати, первого канадского алмазного рудника австралийской компании Burgundy.

Рудник перейдет из рук в руки второй раз менее чем за два с половиной года. В феврале 2021 года Arctic Canadian Diamond Company приобрела месторождение, расположенное в 125 милях к югу от Полярного круга.

Причина заключалась в том, что компания Dominion Diamonds - предыдущий владелец - подала заявление о банкротстве. На месторождении Экати добыча началась в 1998 году, через семь лет после обнаружения алмазоносных кимберлитов.

Западноавстралийская компания Burgundy заплатит $136 млн, и будет сохранено название «The Arctic Diamond».

Говорят, что у Arctic Diamond есть планы затопить существующий карьер, на котором добыча ведется открытым способом, и использовать дистанционно управляемый подводный гусеничный робот. Это будет первое использование такой технологии для извлечения алмазов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





