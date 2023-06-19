Окончательное ТЭО подтверждает планы Osino по добыче золота в Намибии

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По словам старшего менеджера компании, золотой проект Твин Хиллз (Twin Hills) компании Osino Resources в Намибии был проверен как надежный, выгодный проект, который принесет огромную прибыль.

Твин Хилл расположен недалеко от действующих золотых рудников Навачаб и Отджикото и вдоль простирания.

Компания разработала Окончательное технико-экономическое обоснование, которое подтвердило планы на 13-летнюю добычу со средней производительностью 162 000 унций в год при совокупных затратах на поддержание производства в размере $1 011 на унцию.

«Окончательное ТЭО подтверждает, что Твин Хиллз является технически простым, долгосрочным и недорогим золотым проектом с очень высокими экономическими показателями и множеством преимуществ», - сказал соучредитель и генеральный директор Osino Resources Хей Даун.

Осино прогнозирует, что к концу года будет принято решение о полном финансировании строительства проекта стоимостью $365 млн, а добыча золота должна начаться в 2025 или 2026 году.

Используя 5%-ый дисконт и цену золота $1 750 за унцию, в Окончательном ТЭО рассчитана чистая приведенная стоимость до вычета налогов в размере $742 млн и внутренняя норма прибыли в размере 34%.

При текущих ценах на золото в $1 950 за унцию проект приносит немногим менее $1,5 млрд чистых денежных потоков до вычета налогов, что свидетельствует о превосходной рентабельности проекта, его потенциале генерирования денежных средств и экономических показателях.

Чистая приведенная стоимость проекта до вычета налогов составляет $783 млн при ставке дисконтирования 5% и внутренней норме прибыли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



