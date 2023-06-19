Эксклюзив
В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
19 июня 2023
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Окончательное ТЭО подтверждает планы Osino по добыче золота в Намибии
Твин Хилл расположен недалеко от действующих золотых рудников Навачаб и Отджикото и вдоль простирания.
Компания разработала Окончательное технико-экономическое обоснование, которое подтвердило планы на 13-летнюю добычу со средней производительностью 162 000 унций в год при совокупных затратах на поддержание производства в размере $1 011 на унцию.
«Окончательное ТЭО подтверждает, что Твин Хиллз является технически простым, долгосрочным и недорогим золотым проектом с очень высокими экономическими показателями и множеством преимуществ», - сказал соучредитель и генеральный директор Osino Resources Хей Даун.
Осино прогнозирует, что к концу года будет принято решение о полном финансировании строительства проекта стоимостью $365 млн, а добыча золота должна начаться в 2025 или 2026 году.
Используя 5%-ый дисконт и цену золота $1 750 за унцию, в Окончательном ТЭО рассчитана чистая приведенная стоимость до вычета налогов в размере $742 млн и внутренняя норма прибыли в размере 34%.
При текущих ценах на золото в $1 950 за унцию проект приносит немногим менее $1,5 млрд чистых денежных потоков до вычета налогов, что свидетельствует о превосходной рентабельности проекта, его потенциале генерирования денежных средств и экономических показателях.
Чистая приведенная стоимость проекта до вычета налогов составляет $783 млн при ставке дисконтирования 5% и внутренней норме прибыли.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished