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22 мая 2023
Новые назначения на старшие должности в Implats
Он заменит Герхарда Потгитера, который уходит в отставку после 13 лет работы в Implats.
Горнодобывающая компания также назначила Марка Манро, генерального директора Impala Rustenburg, главным техническим директором группы с 1 июля.
Мозес Мотлхагенг, исполнительный директор горнодобывающей компании Marula, станет исполнительным директором Impala Rustenburg.
«Мы поздравляем Патрика Морутлву, Марка Манро и Мозеса Мотлхагенга с их новыми назначениями. Патрик будет руководить и контролировать работу горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Implats, и я уверен, что с его обширным опытом в горнодобывающей отрасли он обеспечит необходимое тактическое руководство для обеспечения выполнения стратегических задач группы, - сказал исполнительный директор Implats Нико Мюллер.- Implats обеспечивает около 20% годового мирового производства первичных МПГ, и роль этих важнейших металлов в борьбе с изменением климата как никогда важна».
Манро будет отвечать за руководство и надзор за техническими службами, что необходимо для поддержки стратегии группы, бизнеса и создания и реализации проектов, а также для достижения целей Implats в области управления капиталом и экологически устойчивого развития.
«Эта новая роль обусловлена скорректированной бизнес-моделью компании Implats - наш стратегический фокус значительно сместился в сторону роста, развития и расширения, о чем свидетельствует наша многолетняя программа капиталовложений в размере 50 млрд рандов, наше приобретение Impala Canada в 2019 году и наше увеличение доли в Royal Bafokeng Platinum, - сказал Мюллер.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished