ODC готовится к получению сертификата Rapaport Green Star

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Бриллианты, закупленные у Okavango Diamond Company (ODC), анализ которых проводит GIA (Геммологический институт Америки) и которые получают Сертификат происхождения бриллианта (Diamond Origin Report, DOR), выданный GIA, вскоре получат сертификат Green Star («Зеленая» звезда), выданный Rapaport, и будут внесены в RapNet, заявил чиновник.

«Современные потребители бриллиантов становятся все более разборчивыми, как профессионалы отрасли, так и конечные потребители стремятся узнать происхождение бриллиантов, с которыми они обращаются, покупают или носят, - сказал Мметла Масире, управляющий директор ODC. - Учитывая этот растущий спрос, мы рады поддержать наши существующие подтверждения происхождения, включив дополнительное свойство».

Он сказал, что, используя Службу сертификатов о происхождении бриллиантов, действующую в GIA, и приверженность ODC этичному поиску поставщиков, они могут предоставить дополнительные гарантии нашим клиентам.

«Более того, распространение сертификатов Green Star на бриллианты, как это было согласовано с Rapaport, повысит ценность и репутацию наших природных бриллиантов, что может привести к повышению цен на нашу продукцию на рынке, - сказал Масире. - Все это помогает нам оказывать большее социальное и экономическое влияние на наших акционеров и бенефициаров, которыми являются жители Ботсваны».

Алмазы ODC добываются с соблюдением этических норм и поступают из Debswana через Diamond Trading Company Botswana.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





