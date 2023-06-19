Эксклюзив
В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
19 июня 2023
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Kavango получила кредит на 1,4 млн фунтов стерлингов
Доходы от подписки на первом этапе пойдут на общий операционный капитал компании, а также на финансирование планируемой геологоразведки и потенциальных приобретений.
Секция Standard List (Основной список) и торги на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) получат заявки на допуск новых обыкновенных акций.
Ожидается, что допуск вступит в силу и торги новыми обыкновенными акциями начнутся 28 июня.
Kavango участвует в нескольких проектах по геологоразведке меди в Ботсване.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished