Kavango получила кредит на 1,4 млн фунтов стерлингов

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Зарегистрированная в Лондоне компания Kavango Resources, занимающаяся геологоразведкой и работающая в Южной Африке, завершила первый этап двухэтапного инвестирования в акционерный капитал с целью привлечения 1,4 млн фунтов стерлингов путем выпуска 140 млн новых обыкновенных акций в капитале компании.

Доходы от подписки на первом этапе пойдут на общий операционный капитал компании, а также на финансирование планируемой геологоразведки и потенциальных приобретений.

Секция Standard List (Основной список) и торги на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) получат заявки на допуск новых обыкновенных акций.

Ожидается, что допуск вступит в силу и торги новыми обыкновенными акциями начнутся 28 июня.

Kavango участвует в нескольких проектах по геологоразведке меди в Ботсване.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





