Zimplats обдумывает выход на производство лития

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Zimplats, зимбабвийское подразделение компании Impala Platinum, рассматривает возможность диверсификации в сторону других металлов, включая литий.

Bloomberg процитировал Танди Орлейн, председателя Implats, которая сказала, что они все еще видят будущее в Зимбабве и ищут возможности для расширения в других горнодобывающих регионах.

«Мы не собираемся спешить в какие-то непроверенные области, - сказала она. - Мы постоянно изучаем все, что может нам гарантировать, что то, чем мы занимаемся, является экологически устойчивым».

Бόльшая часть лития, производимого в Зимбабве, одной из ведущих стран Африки по производству лития, часто отправляется в Китай или Южную Африку.

Но по мере того, как правительства изо всех сил пытаются обеспечить поставки полезных ископаемых, необходимых для отказа от использования ископаемого топлива, ожидаемый всплеск производства в Зимбабве в течение следующих нескольких лет, похоже, сделает страну жизненно важным звеном в глобальной цепочке поставок аккумуляторов.

В Зимбабве находятся вторые по величине месторождения платины в мире, на которых встречаются цветные металлы, такие как никель и медь.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



