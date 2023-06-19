Эксклюзив
В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
19 июня 2023
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Zimplats обдумывает выход на производство лития
Bloomberg процитировал Танди Орлейн, председателя Implats, которая сказала, что они все еще видят будущее в Зимбабве и ищут возможности для расширения в других горнодобывающих регионах.
«Мы не собираемся спешить в какие-то непроверенные области, - сказала она. - Мы постоянно изучаем все, что может нам гарантировать, что то, чем мы занимаемся, является экологически устойчивым».
Бόльшая часть лития, производимого в Зимбабве, одной из ведущих стран Африки по производству лития, часто отправляется в Китай или Южную Африку.
Но по мере того, как правительства изо всех сил пытаются обеспечить поставки полезных ископаемых, необходимых для отказа от использования ископаемого топлива, ожидаемый всплеск производства в Зимбабве в течение следующих нескольких лет, похоже, сделает страну жизненно важным звеном в глобальной цепочке поставок аккумуляторов.
В Зимбабве находятся вторые по величине месторождения платины в мире, на которых встречаются цветные металлы, такие как никель и медь.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished