Anglo American и Jiangxi Copper работают вместе над производством «этичной» меди

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Anglo American и Jiangxi Copper, один из ведущих производителей меди в Китае, договорились о сотрудничестве с целью повышения уровня доверия к добыче, переработке и распределению меди.

Соглашение, подписанное во время визита в штаб-квартиру Jiangxi Copper в Наньчане, Китай, является частью усилий Anglo-American по работе с клиентами над созданием устойчивых цепочек создания стоимости помимо ее горнодобывающих предприятий в знак признания растущих ожиданий потребителей в отношении сырья, которые получают и поставляют экологически устойчивым образом.

«В соответствии с целью нашей Программы устойчивой добычи полезных ископаемых по созданию этических цепочек создания стоимости для нашей продукции, это сотрудничество направлено на поддержку усилий компании Jiangxi Copper по содействию долгосрочным целям китайской промышленности по декарбонизации и переходу к более экологичной - «зеленой» - экономике, поскольку мы работаем над поставкой материалов, которые ответственно производятся, поставляются и доставляются», - сказал Питер Уиткат, главный исполнительный директор по маркетингу компании Anglo American.

Китай является крупнейшим потребителем рафинированной меди в мире, на него приходится более половины мирового спроса.

Она традиционно используется в строительстве, для производства бытовой техники и оборудования, а также на быстрорастущих рынках возобновляемых источников энергии и электромобилей. Ожидается также, что медь станет ключевым фактором в продвижении Китая к декарбонизации.

Чен Юнянь (Chen Yunian), генеральный директор Jiangxi Copper, сказал, что компания привержена экологичному, устойчивому и высококачественному развитию цепочки поставок меди.

В 2022 году медные предприятия в Чили, управляемые компанией Anglo American, - горнодобывающие предприятия в Лос-Бронсес и Эль-Сольдадо и плавильный завод в Чагресе - были награждены знаком Copper Mark, являющимся стандартом ответственного производства.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



