Скупка золота в Китае продолжается седьмой месяц подряд

Сегодня Новости

Согласно данным Народного банка Китая за прошлую неделю, золотые запасы страны в мае увеличились примерно на 16 тонн. Этот всплеск доводит общий запас примерно до 2 092 тонн после прироста на 144 тонны с ноября по предыдущий месяц.

На волне эскалации геополитической неопределенности и сохраняющейся глобальной инфляции центральные банки всего мира в прошлом году установили рекорд по закупкам золота. По данным Всемирного совета по золоту, несмотря на значительное падение в первом квартале этого года, рыночные аналитики ожидают сохранения устойчивой тенденции к покупкам.

Недавний опрос совета показал, что около четверти мировых центральных банков планируют увеличить свои активы в предстоящем году. Это происходит на фоне растущего скептицизма в отношении будущей роли доллара США.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





