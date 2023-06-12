Союзное министерство Индии отклонило предложение об использовании лесных угодий для осуществления проекта по добыче алмазов

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Министерство окружающей среды и лесов отклонило предложение о перенаправлении более 382 гектаров лесных угодий в штате Мадхья-Прадеш для проекта по добыче алмазов на месторождении Бандер в районе Баксваха округа Чхатарпур.

В 2020 году правительство парламента представило предложение от имени алмазодобывающей компании с просьбой разрешить использование этих лесных угодий.

В ноябре 2022 года правительство штата Мадхья-Прадеш предприняло последнюю попытку, написав в центральные органы власти письмо с просьбой об одобрении. Однако в конечном итоге это предложение было отклонено.

Чиновники сообщили, что генеральный инспектор лесов министерства окружающей среды написал дополнительному главному секретарю лесного департамента штата Мадхья-Прадеш, что предложение обсуждалось в Комитете по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и лесоводства (FAC) во главе с генеральным директором по вопросам лесного хозяйства 27 декабря 2022 года.

Во время встречи FAC отметил, что значительная часть Тигрового заповедника Панна будет затронута из-за проекта Кен-Бетва. FAC выразил обеспокоенность тем, что проект может нарушить естественную среду обитания тигров, потенциально заставив их искать новые территории. Он также выразил озабоченность по поводу воздействия проекта на соседние регионы, подчеркнув необходимость дождаться окончательных результатов проекта соединения каналами рек Кен и Бетва.

Кроме того, Национальное управление по сохранению тигров (NTCA) изучает альтернативные лесные угодья для расширения Тигрового заповедника Панна в регионе Джимбанна. Есть также несколько петиций против этого проекта.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



