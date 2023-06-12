Выручка Chow Tai Fook упала на 4,3% за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года

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Гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group объявила о падении выручки на 4,3%, до $12,1 млрд, за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года.

Согласно документации, содержащей неаудированные результаты группы и опубликованной на прошлой неделе, Chow Tai Fook объяснила падение выручки пандемией Covid-19, которая сильнее всего ударила по ювелирному бизнесу в третьем квартале финансового года. Однако группа добавила, что ей удалось предотвратить воздействие пандемии, несмотря на связанные с ней проблемы.

Группа заявила: «Наше постоянное расширение розничной сети там в сочетании с восстановлением после изменения мер по борьбе с пандемией в 4 квартале 2023 финансового года помогло смягчить бόльшую часть воздействия в 2023 финансовом году».

Что касается Гонконга, Макао и других рынков, доходы выросли на 8,8% после снятия в начале этого года ограничений, связанных с пересечением границы и возникших из-за Covid. В частности, ослабление мер социального дистанцирования в соседнем специальном административном районе поддержало отложенный спрос на свадебные ювелирные украшения, в результате чего этот сегмент вернулся к более чем 70 процентам соответствующего уровня 2019 года в первом квартале 2023 года.

Группа также сообщила о многообещающем увеличении роста сопоставимых магазинных продаж (same-store sales growth, SSSG) в Гонконге и Макао, что обусловлено возвращением туристов из материкового Китая и спросом на свадебные ювелирные украшения, учитывая низкую базу, с используемой для сравнения. SSSG этой компании в Гонконге подскочили на 36,6%, в то время как в Макао произошло снижение на 17,8% из-за зависимости Макао от расходов туристов на покупки. SSSG достигли внушительных 96,5% в четвертом квартале финансового года в двух специальных административных районах, в результате чего за весь год показатель SSSG составил 18,3%.

Chow Tai Fook была вынуждена закрыть сеть из девяти точек продаж в Гонконге и Макао для повышения операционной эффективности, оставив 85 точек продаж на этих рынках по состоянию на 31 марта 2023 года. Однако сеть группы открыла девять магазинов в Юго-Восточной Азии, чтобы использовать новые возможности, связанные с ростом розничного рынка в этом регионе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



