Эксклюзив
В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
Сегодня
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Выручка Chow Tai Fook упала на 4,3% за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года
Согласно документации, содержащей неаудированные результаты группы и опубликованной на прошлой неделе, Chow Tai Fook объяснила падение выручки пандемией Covid-19, которая сильнее всего ударила по ювелирному бизнесу в третьем квартале финансового года. Однако группа добавила, что ей удалось предотвратить воздействие пандемии, несмотря на связанные с ней проблемы.
Группа заявила: «Наше постоянное расширение розничной сети там в сочетании с восстановлением после изменения мер по борьбе с пандемией в 4 квартале 2023 финансового года помогло смягчить бόльшую часть воздействия в 2023 финансовом году».
Что касается Гонконга, Макао и других рынков, доходы выросли на 8,8% после снятия в начале этого года ограничений, связанных с пересечением границы и возникших из-за Covid. В частности, ослабление мер социального дистанцирования в соседнем специальном административном районе поддержало отложенный спрос на свадебные ювелирные украшения, в результате чего этот сегмент вернулся к более чем 70 процентам соответствующего уровня 2019 года в первом квартале 2023 года.
Группа также сообщила о многообещающем увеличении роста сопоставимых магазинных продаж (same-store sales growth, SSSG) в Гонконге и Макао, что обусловлено возвращением туристов из материкового Китая и спросом на свадебные ювелирные украшения, учитывая низкую базу, с используемой для сравнения. SSSG этой компании в Гонконге подскочили на 36,6%, в то время как в Макао произошло снижение на 17,8% из-за зависимости Макао от расходов туристов на покупки. SSSG достигли внушительных 96,5% в четвертом квартале финансового года в двух специальных административных районах, в результате чего за весь год показатель SSSG составил 18,3%.
Chow Tai Fook была вынуждена закрыть сеть из девяти точек продаж в Гонконге и Макао для повышения операционной эффективности, оставив 85 точек продаж на этих рынках по состоянию на 31 марта 2023 года. Однако сеть группы открыла девять магазинов в Юго-Восточной Азии, чтобы использовать новые возможности, связанные с ростом розничного рынка в этом регионе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished