Mountain Province обнаружила 40-метровый кимберлитовый перехват в 40 метрах от участка Тузо

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Компания Mountain Province Diamonds Inc объявила об открытии дополнительного кимберлита примерно в 40 метрах к северо-востоку от моделируемого участка Тузо (Tuzo).

При разведывательном бурении на северо-западе скважины Херн Дип (Hearne) были обнаружены также многочисленные залежи кимберлита глубиной до 287 метров.

В рамках программы бурения 2023 года десять из одиннадцати скважин, пробуренных внутри и за пределами карьера Херн, пересекли кимберлит, причем самое длинное пересечение составило 287 метров.

"Эти последние результаты бурения на Херне подтверждают, что в северо-западном расширении имеется значительный объем кимберлита. В сочетании с нашими предыдущими результатами теперь у нас есть 21 буровая скважина, которые определяют расширение ниже последнего карьера в северо-западном направлении. Мы активно сотрудничаем с нашим операционным партнером De Beers в поиске путей извлечения этого более глубокого кимберлита", - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





