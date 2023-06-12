Mountain Province обнаружила 40-метровый кимберлитовый перехват в 40 метрах от участка Тузо

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В последние годы Кимберлийский процесс постоянно «стрелял себе в ногу» из-за того, что не смог учесть общепризнанные существующие нарушения прав человека, особенно в Африке
Д-р М’зе Фула Нгейнгей (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), является горным инженером и уважаемым старшим советником по стратегии и в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
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АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
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ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Mountain Province обнаружила 40-метровый кимберлитовый перехват в 40 метрах от участка Тузо
При разведывательном бурении на северо-западе скважины Херн Дип (Hearne) были обнаружены также многочисленные залежи кимберлита глубиной до 287 метров.
В рамках программы бурения 2023 года десять из одиннадцати скважин, пробуренных внутри и за пределами карьера Херн, пересекли кимберлит, причем самое длинное пересечение составило 287 метров.
"Эти последние результаты бурения на Херне подтверждают, что в северо-западном расширении имеется значительный объем кимберлита. В сочетании с нашими предыдущими результатами теперь у нас есть 21 буровая скважина, которые определяют расширение ниже последнего карьера в северо-западном направлении. Мы активно сотрудничаем с нашим операционным партнером De Beers в поиске путей извлечения этого более глубокого кимберлита", - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished