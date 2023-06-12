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22 мая 2023
«Норникель» и VK договорились о сотрудничестве в разработке информационных технологий для индустрии
Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, предполагает сотрудничество в сферах облачных вычислений и виртуализации ИТ-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта. Соглашение подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления горно-металлургической компании Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
Отдельный вектор партнерства «Норникеля» с VK — работа с сервисами для взаимодействия сотрудников металлургической компании, защищенных корпоративных коммуникаций и развития карьеры. Компании планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы.
Соглашение подписали вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев
«Цифровизация для металлургической отрасли и компании „Норникель“ в частности давно стала неотъемлемой частью ключевых бизнес-процессов. На цифровые рельсы в „Норникеле“ переведено огромное количество операций — от офисных до планирования горных работ и металлургического передела, логистики и сбыта. После ухода зарубежных поставщиков ИТ-решений мы пересобрали свой цифровой ландшафт и продолжаем активно работать в этом направлении. В России много примеров технологического лидерства в разных областях. „Норникель“ открыт для сотрудничества и совместных проектов с другими компаниями. Уверен, что, объединяя ресурсы и возможности, мы сможем усилить и закрепить это лидерство», — прокомментировал Дмитрий Пристансков.
«На базе собственной разработки и сервисов локальных партнеров мы создаем решения, которые помогают перестраиваться бизнесу и развиваться целым отраслям. Мы верим, что наши технологические решения могут быть основой отраслевых платформ, создающих базу для партнерства разных игроков индустрии. Уверен, что вместе с „Норникелем“ мы сможем создать лучшие практики в области работы с технологиями для развития промышленности», — прокомментировал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.