Андрей Бугров избран председателем совета директоров «Норникеля»

15 июня 2023 Новости

Новый состав совета директоров «Норникеля», избранный на годовом общем собрании акционеров 6 июня 2023 г., принял решение выбрать председателем совета Андрея Бугрова.



Также совет директоров утвердил составы комитетов при совете.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.



Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.



В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.



