«Быстра» переезжает в Россию

14 июня 2023 Новости

«Норникель» получил разрешение на замену кипрской холдинговой структуры Быстринского ГОКа на российскую.



Редомицилироваться с Кипра в РФ позволяет распоряжение президента Российской Федерации, подписанное 13 июня 2023 г. Новой холдинговой компанией ГОКа станет АО «Холдинговая компания БЫСТРА».



«Быстра» — одно из ключевых предприятий «Норникеля», крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края и один из важнейших гринфилд проектов в России за последние десятилетия.



Перевод ГОКа под российскую юрисдикцию — это важный шаг не только для забайкальского актива, но и для всего «Норникеля» и его акционеров.



СПРАВОЧНО



Быстринский горно-обогатительный комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Это современное производство, на котором используется новейшее оборудование и применяются передовые технологии. В приоритете у Быстринского — конструктивная промышленная политика, эффективность и безопасность производства, решение экологических задач.



«Быстра» находится в собственности Норникеля (50,01%), CIS NRF Holdings Limited (36,66%, структура Группы Интеррос) и United Resources Limited (13,33%, структура фонда HOPU Investments).



