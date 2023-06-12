Эксклюзив
АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить
Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...
12 июня 2023
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
«Быстра» переезжает в Россию
Редомицилироваться с Кипра в РФ позволяет распоряжение президента Российской Федерации, подписанное 13 июня 2023 г. Новой холдинговой компанией ГОКа станет АО «Холдинговая компания БЫСТРА».
«Быстра» — одно из ключевых предприятий «Норникеля», крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края и один из важнейших гринфилд проектов в России за последние десятилетия.
Перевод ГОКа под российскую юрисдикцию — это важный шаг не только для забайкальского актива, но и для всего «Норникеля» и его акционеров.
СПРАВОЧНО
Быстринский горно-обогатительный комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Это современное производство, на котором используется новейшее оборудование и применяются передовые технологии. В приоритете у Быстринского — конструктивная промышленная политика, эффективность и безопасность производства, решение экологических задач.
«Быстра» находится в собственности Норникеля (50,01%), CIS NRF Holdings Limited (36,66%, структура Группы Интеррос) и United Resources Limited (13,33%, структура фонда HOPU Investments).