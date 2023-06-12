Бриллианты из округа Панна индийского штата Мадхья-Прадеш получили отметку GI

Представитель власти Рави Патель (Ravi Patel) сказал, что заявка на получение отметки GI была подана 7 июня. «Отметка GI или Geographical Indication в основном дается для того, чтобы связать продукт с регионом его происхождения. Объект, который получает эту отметку, указывает его характеристики».
Организация Human Welfare Society Lucknow подало заявку в госучреждение города Ченнаи, чтобы получить отметку GI для зеленых бриллиантов.
Эта организация, работающая при Министерстве торговли Индии, присваивает отметку GI после тщательного исследования и проверки. Округ Панна веками славился своими драгоценными бриллиантами.
По этой причине Панна также известен как Город бриллиантов. Получение отметки GI повысит статус зеленых бриллиантов на международном уровне. Это также принесет пользу лицам, связанным с торговлей бриллиантами в округе Панна.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished