Platinum Buyer-Seller Meet от PGI India запланирована на 6-7 июля 2023 года

Platinum Guild International-India объявила о престижном, флагманском, долгожданном 6-м мероприятии Platinum Buyer-Seller Meet.

Мероприятие пройдет 6 и 7 июля 2023 года и соберет вместе официальных производителей платиновых украшений и розничных продавцов в рамках программы PGI, чтобы способствовать развитию бизнеса и налаживанию контактов.

Поскольку ювелирные изделия из платины продолжают двигаться по своей траектории агрессивного роста, PGI India готова открыть новые возможности для этого металла и еще больше укрепить эту категорию на встрече Platinum Buyer-Seller Meet в 2023 году. Цель встречи — способствовать сотрудничеству и стимулировать рост для платиновой ювелирной промышленности.

У участников будет возможность пообщаться с потенциальными партнерами, обменяться идеями и обсудить инновационные стратегии продвижения на рынке. У участников также будет возможность пообщаться с лидерами отрасли, получить ценную информацию о развитии и росте отрасли и принять участие во встречах один на один с потенциальными покупателями и продавцами.

Это эксклюзивное собрание служит ежегодной площадкой для производителей и розничных продавцов, где они также рассказывают о новейших разработках и эффектных изделиях, которые очаровывают покупателей и подчеркивают очарование этого небесного металла.

Мероприятие также отметит успехи платиновых ритейлеров во время флагманской розничной инициативы «Платиновый сезон любви», отметив ключевой вклад партнеров.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

