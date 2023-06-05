Эксклюзив

АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить

Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...

Вчера

Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»

Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

05 июня 2023

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Platinum Buyer-Seller Meet от PGI India запланирована на 6-7 июля 2023 года

Сегодня
Новости
Platinum Guild International-India объявила о престижном, флагманском, долгожданном 6-м мероприятии Platinum Buyer-Seller Meet.
Мероприятие пройдет 6 и 7 июля 2023 года и соберет вместе официальных производителей платиновых украшений и розничных продавцов в рамках программы PGI, чтобы способствовать развитию бизнеса и налаживанию контактов.
Поскольку ювелирные изделия из платины продолжают двигаться по своей траектории агрессивного роста, PGI India готова открыть новые возможности для этого металла и еще больше укрепить эту категорию на встрече Platinum Buyer-Seller Meet в 2023 году. Цель встречи — способствовать сотрудничеству и стимулировать рост для платиновой ювелирной промышленности.
У участников будет возможность пообщаться с потенциальными партнерами, обменяться идеями и обсудить инновационные стратегии продвижения на рынке. У участников также будет возможность пообщаться с лидерами отрасли, получить ценную информацию о развитии и росте отрасли и принять участие во встречах один на один с потенциальными покупателями и продавцами.
Это эксклюзивное собрание служит ежегодной площадкой для производителей и розничных продавцов, где они также рассказывают о новейших разработках и эффектных изделиях, которые очаровывают покупателей и подчеркивают очарование этого небесного металла.
Мероприятие также отметит успехи платиновых ритейлеров во время флагманской розничной инициативы «Платиновый сезон любви», отметив ключевой вклад партнеров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Версия для печати