Implats увеличила долю в RBPlat до 56,02%

Implats будет владеть акциями RBPlat, составляющими в совокупности около 56,02%.
RBPlat недавно заявила, что крайне обеспокоена продолжающимися задержками с завершением заявки на приобретение, сделанной Implats в январе прошлого года.
Горнодобывающая компания металлов платиновой группы заявила, что о приобретении уже было сообщено Группе по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP).
Implats получила контрольный пакет акций RBPlat ранее в этом месяце, приобретя 9,2% акций Public Investment Corporation.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished