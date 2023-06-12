Эксклюзив

АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить

Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...

12 июня 2023

Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»

Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

05 июня 2023

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

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ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Implats увеличила долю в RBPlat до 56,02%

Сегодня
Новости
Компания Impala Platinum (Implats) приобрела еще 866 300 акций компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat), что составляет 0,30% акций последнего выпуска.
Implats будет владеть акциями RBPlat, составляющими в совокупности около 56,02%.
RBPlat недавно заявила, что крайне обеспокоена продолжающимися задержками с завершением заявки на приобретение, сделанной Implats в январе прошлого года.
Горнодобывающая компания металлов платиновой группы заявила, что о приобретении уже было сообщено Группе по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP).
Implats получила контрольный пакет акций RBPlat ранее в этом месяце, приобретя 9,2% акций Public Investment Corporation.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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