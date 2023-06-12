Implats увеличила долю в RBPlat до 56,02%

Компания Impala Platinum (Implats) приобрела еще 866 300 акций компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat), что составляет 0,30% акций последнего выпуска.

Implats будет владеть акциями RBPlat, составляющими в совокупности около 56,02%.

RBPlat недавно заявила, что крайне обеспокоена продолжающимися задержками с завершением заявки на приобретение, сделанной Implats в январе прошлого года.

Горнодобывающая компания металлов платиновой группы заявила, что о приобретении уже было сообщено Группе по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP).

Implats получила контрольный пакет акций RBPlat ранее в этом месяце, приобретя 9,2% акций Public Investment Corporation.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

