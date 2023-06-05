Намибия запретила экспорт основных полезных ископаемых

«Кабинет министров утвердил запрет на экспорт некоторых важнейших полезных ископаемых, таких как необработанная дробленая литиевая руда, кобальт, марганец, графит и редкоземельные минералы», — цитирует агентство Reuters заявление министерства связи Намибии.
В министерстве заявили, что только небольшие объемы полезных ископаемых будут разрешены для экспорта после согласия министра горнодобывающей промышленности.
В стране есть значительные запасы лития, который необходим для хранения возобновляемой энергии, а также редкоземельных минералов, таких как диспрозий и тербий, которые необходимы для постоянных магнитов в электромобилях и батареях ветряных турбин.
Намибия также является крупным поставщиком урана и алмазов ювелирного качества, но ее аккумуляторные металлы становятся все более популярными по мере того, как мир отказывается от загрязняющих окружающую среду видов топлива и переходит на возобновляемые источники энергии.
Зимбабве, еще один африканский производитель лития, ограничила экспорт литиевой руды в декабре прошлого года, разрешив экспортировать только концентраты.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished