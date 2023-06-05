Намибия запретила экспорт основных полезных ископаемых

Намибия запретила экспорт необработанного лития и других ключевых полезных ископаемых, чтобы извлечь выгоду из растущего мирового спроса на металлы, используемые в устойчивых энергетических технологиях.

«Кабинет министров утвердил запрет на экспорт некоторых важнейших полезных ископаемых, таких как необработанная дробленая литиевая руда, кобальт, марганец, графит и редкоземельные минералы», — цитирует агентство Reuters заявление министерства связи Намибии.

В министерстве заявили, что только небольшие объемы полезных ископаемых будут разрешены для экспорта после согласия министра горнодобывающей промышленности.

В стране есть значительные запасы лития, который необходим для хранения возобновляемой энергии, а также редкоземельных минералов, таких как диспрозий и тербий, которые необходимы для постоянных магнитов в электромобилях и батареях ветряных турбин.

Намибия также является крупным поставщиком урана и алмазов ювелирного качества, но ее аккумуляторные металлы становятся все более популярными по мере того, как мир отказывается от загрязняющих окружающую среду видов топлива и переходит на возобновляемые источники энергии.

Зимбабве, еще один африканский производитель лития, ограничила экспорт литиевой руды в декабре прошлого года, разрешив экспортировать только концентраты.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

