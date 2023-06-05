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15 мая 2023

Signet Jewelers отчитались о результатах за 1 квартал 2024 финансового года

Сегодня
Новости
Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявил о своих результатах за 13 недель, закончившихся 29 апреля 2023 года.
Общий объем продаж составил $1,7 млрд, снизившись на $170,3 млн или на 9,3% по сравнению с первым кварталом 2023 финансового года.
Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 13,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
На международном уровне общий объем продаж составил $93,0 млн, что на 15,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 финансового года. При этом общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 8,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
 «Наша команда Signet выполнила наши обязательства по выручке и конечным результатам в первом квартале, несмотря на макроэкономические трудности, которые ухудшились в конце квартала. В соответствии с нашими прогнозами, в этом квартале было меньше помолвок в результате срыва свиданий из-за COVID три года назад, - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор. - Подводя итоги года, мы стремимся использовать наши дифференцированные возможности, расширить наши конкурентные преимущества и увеличить долю рынка. Мы активно реагируем на динамичный климат розничной торговли, используя оперативность нашей команды и гибкую операционную модель, чтобы увеличить нашу цель по экономии средств до $150 млн при сохранении стратегических инвестиций".

Алекс Шишло для Rough&Polished

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