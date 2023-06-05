Эксклюзив

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Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...

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Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»

Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

05 июня 2023

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

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15 мая 2023

«Норникель» стал триумфатором премии «HR-бренд 2022»

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Новости
В Москве назвали победителей XVII премии HR-бренд 2022 года. 
Как сообщает sgnorilsk.ru, признание получили компании, которые, невзирая на сложные времена, продолжают заботиться о персонале, глядя по-новому на его обучение, социальную поддержку, диджитал-развитие и безопасность. В числе лидеров индустрии и «Норникель», получивший награду от компании Headhunter.
Премия HR Brand является самой крупной и авторитетной площадкой демонстрации лучших практик работы с сотрудниками. Компании-победители традиционно являются трендсеттерами, то есть инноваторами и созидателями, которые раньше других воспринимают новые идеи и тренды и первыми внедряют новые технологии и продукты в массовое использование.
«Норникель» удерживает звание лучшего работодателя отрасли с 2018 года, что подтверждают многочисленные HR-награды. Так, на последней премии компания стала победителем сразу в двух номинациях: «Федерация Гранд» (проекты федерального масштаба, реализованные компаниями от пяти тысяч сотрудников) с проектом «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» и «Регион» (проекты, реализованные в одном регионе РФ) с проектом «Есть ли жизнь на вахте».
Победа в номинации «Федерация Гранд» – это результат длительной работы компании по трансформации имиджа горной промышленности и «Норникеля» в качестве лидирующего работодателя отрасли среди студентов и профессионалов.
Награды стали вовсе не первыми в копилке HR компании. Недавно «Норникель» вошел в топ-50 лучших работодателей мира по версии глобального Forbes.

Алекс Шишло для Rough&Polished
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