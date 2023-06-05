«Норникель» стал триумфатором премии «HR-бренд 2022»

В Москве назвали победителей XVII премии HR-бренд 2022 года.

Как сообщает sgnorilsk.ru, признание получили компании, которые, невзирая на сложные времена, продолжают заботиться о персонале, глядя по-новому на его обучение, социальную поддержку, диджитал-развитие и безопасность. В числе лидеров индустрии и «Норникель», получивший награду от компании Headhunter.

Премия HR Brand является самой крупной и авторитетной площадкой демонстрации лучших практик работы с сотрудниками. Компании-победители традиционно являются трендсеттерами, то есть инноваторами и созидателями, которые раньше других воспринимают новые идеи и тренды и первыми внедряют новые технологии и продукты в массовое использование.

«Норникель» удерживает звание лучшего работодателя отрасли с 2018 года, что подтверждают многочисленные HR-награды. Так, на последней премии компания стала победителем сразу в двух номинациях: «Федерация Гранд» (проекты федерального масштаба, реализованные компаниями от пяти тысяч сотрудников) с проектом «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» и «Регион» (проекты, реализованные в одном регионе РФ) с проектом «Есть ли жизнь на вахте».

Победа в номинации «Федерация Гранд» – это результат длительной работы компании по трансформации имиджа горной промышленности и «Норникеля» в качестве лидирующего работодателя отрасли среди студентов и профессионалов.

Награды стали вовсе не первыми в копилке HR компании. Недавно «Норникель» вошел в топ-50 лучших работодателей мира по версии глобального Forbes.



Алекс Шишло для Rough&Polished

