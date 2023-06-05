GJC намерен сделать Индию мировым центром ювелирного туризма

Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущая торговая организация, объединяющая производителей, оптовых и розничных продавцов и экспортеров, объявил, что организует Индийский фестиваль ювелирных магазинов (India Jewellery Shopping Festival, IJSF), первый в своем роде в мире, чтобы улучшить бизнес-сценарий в отрасли. Компания IDT Gemmological Laboratories Worldwide является титульным спонсором, а Divine Solitaires — спонсором этого мероприятия.

Планируется, что схема B2C будет организована с 12 октября по 17 ноября 2023 года, а схема B2B запланирована с 1 июня 2023 года по 31 октября 2023 года. IJSF стремится сделать Индию глобальным местом продаж ювелирных изделий. Пятинедельный фестиваль направлен на популяризацию художественного наследия и культуры Индии путем демонстрации и продажи с аукциона лучших ювелирных изделий для деятельности в области корпоративной социальной ответственности и увеличении продаж в отрасли.

Динеш Джейн (Dinesh Jain), директор GJC и организатор IJSF, сказал: «Цель IJSF — развивать ювелирный туризм в Индии и превратить страну в ювелирный центр. С помощью правительства мы будем продвигать ювелирный туризм в Индии, стимулируя туристические пакеты в сотрудничестве с Министерством туризма и туристическими агентствами. В настоящее время мы обсуждаем с правительством вопрос о возврате ввозной пошлины и налога на товары и услуги для туристов во время отъезда».

Сайям Мехра (Saiyam Mehra), председатель GJC, сказал: «Этот уникальный и первый в своем роде фестиваль предоставляет возможность ювелирам и участникам цепочки создания стоимости получить доступ к тысячам инновационных и оригинальных дизайнов для повседневной одежды и одежды для особых случаев. GJC будет сотрудничать только с заслуживающими доверия ювелирами с официальной бизнес-моделью и поощрять их к организации и следованию передовым методам ведения бизнеса».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

