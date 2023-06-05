Подобный алмазу

Один из самых прекрасных, но забытых на долгие годы уральских самоцветов – сверкающий демантоид. Открытый на демидовских приисках в середине 19 века, сумевший потеснить его величество бриллиант с ювелирного престола в самый расцвет русского модерна в начале 20 века, но ушедший в тень после Октябрьской революции на долгие годы.

С демантоидом (или хризолитом, как его долго ошибочно называли) на Урале связано много историй и легенд. Достаточно просто почитать знаменитые сказы Павла Бажова про Серебряное копытце или Огневушку-поскакушку.

Мы расскажем небольшую историю о том, как демантоид впервые вышел на мировой ювелирный рынок. В 1891 году в Екатеринбург к легендарному уральскому знатоку-краеведу, швейцарцу по происхождению, Онесиму Клэру приезжает в гости двоюродный брат. Брата зовут Джозеф Кунц и он, по невероятному стечению обстоятельств, геммолог ювелирного дома Tiffany&Co. Кунц настолько влюбился в сверкающие зелёные камни, что, как потом писали газеты «скупил все имевшиеся на рынке демантоиды за 50 тысяч рублей, хотя купил бы и на большую сумму». Вскоре яблочно-зелёные демантоиды с золотистой искрой (добытые, кстати, именно на Полдневском месторождении) засверкают в украшениях Tiffany&Co.

Компания “Полдневской Демантоид” основана в 2013 году. Сегодня предприятие занимается добычей и огранкой демантоидов, являясь официальным поставщиком зеленых гранатов в промышленном масштабе.

Компания “Полдневской Демантоид” обладает эксклюзивной лицензией на разработку знаменитого месторождения демантоидов – Полдневское.

Полдневские демантоиды продаются на геммологических и ювелирных аукционах, попадая в коллекции знаменитых брендов.

Так, прекрасное колье с демантоидами серии Blue Book «Colors of Nature» 2021 от Tiffany собрано именно из уральских демантоидов характерного яблочно-зеленого оттенка с золотым отливом.

Компания «Полдневской демантоид» хочет восстановить историческую справедливость и вернуть зелёному гранату его незаслуженно потускневшую славу.

Мы уверены, что Урал может и должен быть известен всему миру именно как родина одного из прекраснейших в мире камней.



Александра Позднякова для Rough&Polished



