Эксклюзив

АЛЕКСАНДР ГОТБИ: Покупайте часы самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить

Александр Готби (Alexandre Ghotbi) является одним из ведущих специалистов в области часового искусства. Как глава часового подразделения аукционного дома Phillips Watches в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, он обладает уникальным опытом...

Сегодня

Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»

Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

05 июня 2023

«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»

ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

22 мая 2023

Философские камни Виктора Тузлукова

Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...

15 мая 2023

Подобный алмазу

Сегодня
Новости
Один из самых прекрасных, но забытых на долгие годы уральских самоцветов – сверкающий демантоид. Открытый на демидовских приисках в середине 19 века, сумевший потеснить его величество бриллиант с ювелирного престола в самый расцвет русского модерна в начале 20 века, но ушедший в тень после Октябрьской революции на долгие годы.
С демантоидом (или хризолитом, как его долго ошибочно называли) на Урале связано много историй и легенд. Достаточно просто почитать знаменитые сказы Павла Бажова про Серебряное копытце или Огневушку-поскакушку.
Мы расскажем небольшую историю о том, как демантоид впервые вышел на мировой ювелирный рынок. В 1891 году в Екатеринбург к легендарному уральскому знатоку-краеведу, швейцарцу по происхождению, Онесиму Клэру приезжает в гости двоюродный брат. Брата зовут Джозеф Кунц и он, по невероятному стечению обстоятельств, геммолог ювелирного дома Tiffany&Co. Кунц настолько влюбился в сверкающие зелёные камни, что, как потом писали газеты «скупил все имевшиеся на рынке демантоиды за 50 тысяч рублей, хотя купил бы и на большую сумму». Вскоре яблочно-зелёные демантоиды с золотистой искрой (добытые, кстати, именно на Полдневском месторождении) засверкают в украшениях Tiffany&Co.
Компания “Полдневской Демантоид” основана в 2013 году. Сегодня предприятие занимается добычей и огранкой демантоидов,  являясь официальным поставщиком зеленых гранатов в промышленном масштабе.
Компания “Полдневской Демантоид” обладает эксклюзивной лицензией на разработку знаменитого месторождения демантоидов – Полдневское.
Полдневские демантоиды продаются на геммологических и ювелирных аукционах, попадая в коллекции знаменитых брендов.
Так, прекрасное колье с демантоидами серии Blue Book «Colors of Nature» 2021 от Tiffany собрано именно из уральских демантоидов характерного яблочно-зеленого оттенка с золотым отливом. 
Компания «Полдневской демантоид» хочет восстановить историческую справедливость и вернуть зелёному гранату его незаслуженно потускневшую славу.
Мы уверены, что Урал может и должен быть известен всему миру именно как родина одного из прекраснейших в мире камней.

Александра Позднякова для Rough&Polished

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