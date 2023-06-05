Petra отложила тендер из-за временного спада на рынке алмазов

Компания Petra Diamonds отложила свой шестой тендер на 2023 финансовый год из-за временного спада на рынке алмазов.

Горнодобывающая компания сообщила, что алмазы, первоначально предназначенные для продажи в июне, теперь будут выставлены на торги в августе, что исторически совпадает с более высоким спросом в связи с окончанием летних отпусков в Северном полушарии и началом выполнения производственных заказов в преддверии сезонно сильных праздничных дней в конце года.

На июньском тендере было предложено около 230 тыс. каратов, добытых из рудника Куллинан (Cullinan), и 150 тыс. каратов из Финш (Finsch).

Другие камни, которые будут предложены в августе на первом тендере Petra в 2024 финансовом году, включают в себя 76 тыс. каратов преимущественно более дорогих камней, непроданных на пятом тендере и добытых на обоих рудниках в ЮАР.

Petra заявила, что уверена, что отсрочка поступлений от продаж на относительно короткий период времени отвечает интересам бизнеса и является управляемой с точки зрения ликвидности без необходимости использования возобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рандов (52 млн долларов США).

«В свете того, что, как мы ожидаем, будет временным спадом на рынке необработанных алмазов в результате увеличения запасов в мидстриме, мы приняли решение отложить большую часть наших тендерных продаж алмазного сырья», — сказал генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). «Наша способность гибко подходить к срокам проведения тендеров объясняется укреплением нашего баланса и устойчивостью нашего бизнеса. Это позволит отсрочить поступления доходов от продаж лишь на относительно короткий период, и мы считаем, что это в наилучших интересах бизнеса и акционеров».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

