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08 мая 2023

Petra отложила тендер из-за временного спада на рынке алмазов

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds отложила свой шестой тендер на 2023 финансовый год из-за временного спада на рынке алмазов.
Горнодобывающая компания сообщила, что алмазы, первоначально предназначенные для продажи в июне, теперь будут выставлены на торги в августе, что исторически совпадает с более высоким спросом в связи с окончанием летних отпусков в Северном полушарии и началом выполнения производственных заказов в преддверии сезонно сильных праздничных дней в конце года. 
На июньском тендере было предложено около 230 тыс. каратов, добытых из рудника Куллинан (Cullinan), и 150 тыс. каратов из Финш (Finsch).
Другие камни, которые будут предложены в августе на первом тендере Petra в 2024 финансовом году, включают в себя 76 тыс. каратов преимущественно более дорогих камней, непроданных на пятом тендере и добытых на обоих рудниках в ЮАР.
Petra заявила, что уверена, что отсрочка поступлений от продаж на относительно короткий период времени отвечает интересам бизнеса и является управляемой с точки зрения ликвидности без необходимости использования возобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рандов (52 млн долларов США).
«В свете того, что, как мы ожидаем, будет временным спадом на рынке необработанных алмазов в результате увеличения запасов в мидстриме, мы приняли решение отложить большую часть наших тендерных продаж алмазного сырья», — сказал генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). «Наша способность гибко подходить к срокам проведения тендеров объясняется укреплением нашего баланса и устойчивостью нашего бизнеса. Это позволит отсрочить поступления доходов от продаж лишь на относительно короткий период, и мы считаем, что это в наилучших интересах  бизнеса и акционеров».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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