ERG просит Конго пересмотреть запрет на деятельность своего подразделения по добыче меди и кобальта

Компания Eurasian Resources обратилась к правительству Демократической Республики Конго (ДРК) с просьбой пересмотреть трехмесячный запрет, наложенный на деятельность ее подразделения Boss Mining по добыче меди и кобальта после обвинений в загрязнении окружающей среды.

Деятельность Boss Mining в провинции Катанга была приостановлена министерством горнодобывающей промышленности после мартовского наводнения, которое привело к ущербу окружающей среде и гибели людей.

Тем не менее, ERG заявила, что не несет ответственности за загрязнение, возложив вину на проливной дождь, который затопил высоко расположенные сторонние хвостохранилища, что привело к переливу воды в водохранилище Boss Mining и затоплению реки Каканда ниже по течению.

«Мы отвергаем любые сторонние слухи о загрязнении», — цитирует ERG Africa агентство Reuters.

«Инцидент произошел далеко от перерабатывающего завода, что исключает какое-либо загрязнение. Проливные ливни 21–22 марта действительно были непредвиденными и привели к первому инциденту такого характера и масштаба. Анализ воды, проведенный после стихийного бедствия, не подтвердил загрязнение.

Boss Mining надеется, что министерство пересмотрит свое решение о приостановке, поскольку загрязнения не было, а для всего остального есть конкретное средство».

Министр шахт ДРК Антуанетт Н'Самба Каламбайи (Antoinette N'Samba Kalambayi) заявила, что они без колебаний накажут горнодобывающие компании, загрязняющие окружающую среду.

Она также заявила, что ERG работает с просроченным экологическим сертификатом, и предупредила, что трехмесячный запрет может быть продлен.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

