Кольцо с голубым бриллиантом продано на аукционе Christie’s в Гонконге за 8,8 млн долларов

Во время распродажи Magnificent Jewels на аукционе Christie’s в Гонконге общий объем продаж достиг почти 60 млн долларов.

Потрясающее кольцо с голубым бриллиантом весом 4,83 карата было продано за 8,8 млн долларов. Голубой камень круглой огранки, безупречный внутри бриллиант типа IIb, окружен бриллиантами фантазийной огранки в золотой оправе. Цена продажи кольца находилась в диапазоне от 7 млн до 10,2 млн долларов.

Восьмиугольный сапфир ступенчатой огранки весом 21,38 карата в платиновом кольце был продан за 4,5 млн долларов при высокой оценке в 2,3 млн долларов, и 8,92-каратный искусственно выращенный грушевидный желто-оранжевый бриллиант круглой огранки весом 8,92 карата был продан за 4 млн долларов при высокой оценке 3,8 млн долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

