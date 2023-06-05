Выставка, посвященная истории алмазодобычи в России

Выставка «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр» открылась Государственном историческом музее в Москве. Она организована ГИМ при поддержке компании «АЛРОСА» и посвящена истории алмазодобычи в России, технологиям огранки алмазов и мастерству ювелиров.

Посетителей выставки познакомят со свойствами природных алмазов, с регионами их добычи и с настоящими шедеврами ювелирного искусства.

Для этой выставки было собрано 60 самых редких и уникальных алмазов, добытых за всю историю алмазодобывающей компании.

Как рассказала куратор выставки Людмила Демидова, «это крупные и цветные кристаллы, большинство из которых являются именными – факту их добычи были присвоены имена выдающихся людей или событий». Кроме этого, на выставке представлены алмазы с уникальной морфологией – редких, удивительных форм, представляющих интерес не только для профессиональных геммологов. В том числе, знаменитый алмаз «Матрешка», как отмечает О. Демидова, получивший это название «благодаря своей уникальной особенности: внутри более крупного алмаза свободно перемещается еще один драгоценный камень».

Примерно каждый четвертый в мире алмаз добывается в России, а АЛРОСА не только добывает алмазы, но также занимается их огранкой и создает ювелирные украшения с бриллиантами.

Кроме экспозиции уникальных алмазов, выставка состоит из бриллиантового и ювелирного разделов.

«Алмазы называют "осколками звезд" и "замерзшими слезами богов", - рассказывает директор Исторического музея Алексей Левыкин. - В рамках нашей выставки мы покажем весь путь, который проходит алмаз с момента добычи до его превращения в сияющий бриллиант и прекрасное украшение».

Среди экспонатов – коллекция из 30 бриллиантов, лучших достижений российских огранщиков, ведь несмотря на технологический прогресс, важнейшую роль по-прежнему играет мастерство человеческих рук и талант. Посетители увидят 14-каратный желтый бриллиант формы огранки «Груша», а также реплики самых крупных и дорогих бриллиантов, ограненных в России: «Призрак розы», «Жар-птица» и «The Spectacle».

В ювелирном разделе – украшения с люминесцирующими бриллиантами «АЛРОСА-Luminous» и эксклюзивные коллекции «По эскизам Карла Фаберже» и «Империум», созданные Ювелирной группой «АЛРОСА» в сотрудничестве с Государственным Эрмитаже.

Выставка работает до 10 сентября и сопровождается лекционной и обучающей программой.



Галина Семенова для Rough&Polished

