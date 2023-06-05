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08 мая 2023

Newfield назначила высокопоставленных сотрудников по мере продвижения разработки алмазного рудника Тонго

Сегодня
Новости
Компания Newfield Resources произвела новые назначения в совете директоров и корпоративной команде в рамках продолжающегося продвижения разработки алмазного рудника Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне.
Компания назначила Кунала Малхотру (Kunal Malhotra) неисполнительным директором.
Он является опытным директором компании и в настоящее время является директором и секретарем нескольких зарегистрированных и не зарегистрированных на бирже государственных организаций.
Newfield заявила, что также назначила Куса Виссера (Koos Visser) старшим техническим советником в совет директоров.
Он инженер-электрик со значительным опытом работы на рудниках с рядом сырьевых товаров, в частности с алмазами, и более 13 лет работал менеджером по операциям группы Petra Diamonds, где он успешно руководил преобразованием нескольких алмазных рудников, в том числе Куллинан (Cullinan), Финш (Finsch), Коффифонтейн (Koffiefontein), Кимберли (Kimberley) и Уильямсон (Williamson).
Компания также наняла Лили Цзян (Lili Jiang) в качестве финансового директора.
Она дипломированный бухгалтер с более чем 15-летним опытом корпоративного и финансового управления в ресурсном секторе.
«Мы считаем, что эти изменения в совете директоров и консультантах укрепят наши технические, финансовые и управленческие возможности, поскольку мы стремимся вывести алмазный рудник Тонго на коммерческое производство», — сказал генеральный директор Newfield Карл Смитсон (Karl Smithson).
Тем временем Алистер Кролл (Alistair Croll) и Карен О’Нил (Karen O’Neill) ушли в отставку со своих постов неисполнительных директоров компании.
За время их пребывания в должности Тонго превратился из разработки в свое первое производство.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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