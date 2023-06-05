Jubilee увеличила операционное производство хрома

Ожидается, что завод достигнет первоначальной мощности в 360 тыс. тонн в течение 12 месяцев, а совокупный потенциал по увеличению объема производства хромового концентрата еще на 390 тыс. тонн в год увеличит его общий потенциал до 1,4 млн тонн в год.
Jubilee сообщила, что новое партнерство установило долгосрочные отношения непосредственно с добывающим предприятием на западном крыле комплекса Бушвельд (Bushveld) в ЮАР, предлагая Jubilee больший доступ к потенциальным доходам от хрома.
В соответствии с соглашением, Jubilee будет перерабатывать рядовую руду и производить хромовый концентрат и хвосты с высоким содержанием платиноидов.
Компания заявила, что доходы, полученные от продажи хромового концентрата и МПГ, произведенных из хвостов, будут распределяться на основе большей части доходов от МПГ, удерживаемых Jubilee, при этом доля в доходах от хрома на значительном уровне.
«Проверенное превосходство Jubilee в области обработки продолжает привлекать партнерские отношения с крупными горнодобывающими компаниями, которые ищут лучшие в своем классе группы по оперативной обработке», — сказал генральный директор Jubilee Леон Кутцер (Leon Coetzer).
«Это новое партнерское соглашение представляет собой более интегрированные долгосрочные отношения с существующим производителем хрома, что обеспечит более тесную интеграцию технологического решения с источником материала, обеспечивая [стабильный] долгосрочный профиль производства».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished