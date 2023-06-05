Jubilee увеличила операционное производство хрома

Компания Jubilee Metals увеличила свое производство хрома еще на 360 тыс. тонн в год, нацелившись на дополнительные 200 тыс. тонн хромового концентрата и 10 тыс. унций МПГ для компании Inyoni в рамках нового соглашения о партнерстве.

Ожидается, что завод достигнет первоначальной мощности в 360 тыс. тонн в течение 12 месяцев, а совокупный потенциал по увеличению объема производства хромового концентрата еще на 390 тыс. тонн в год увеличит его общий потенциал до 1,4 млн тонн в год.

Jubilee сообщила, что новое партнерство установило долгосрочные отношения непосредственно с добывающим предприятием на западном крыле комплекса Бушвельд (Bushveld) в ЮАР, предлагая Jubilee больший доступ к потенциальным доходам от хрома.

В соответствии с соглашением, Jubilee будет перерабатывать рядовую руду и производить хромовый концентрат и хвосты с высоким содержанием платиноидов.

Компания заявила, что доходы, полученные от продажи хромового концентрата и МПГ, произведенных из хвостов, будут распределяться на основе большей части доходов от МПГ, удерживаемых Jubilee, при этом доля в доходах от хрома на значительном уровне.

«Проверенное превосходство Jubilee в области обработки продолжает привлекать партнерские отношения с крупными горнодобывающими компаниями, которые ищут лучшие в своем классе группы по оперативной обработке», — сказал генральный директор Jubilee Леон Кутцер (Leon Coetzer).

«Это новое партнерское соглашение представляет собой более интегрированные долгосрочные отношения с существующим производителем хрома, что обеспечит более тесную интеграцию технологического решения с источником материала, обеспечивая [стабильный] долгосрочный профиль производства».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

