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08 мая 2023

Aditya Birla Group начинает свой розничный ювелирный бизнес с инвестициями в 600 млн долларов

Сегодня
Новости
Шестого июня 2023 года компания Aditya Birla Group объявила, что начала заниматься розничной торговлей ювелирными изделиями, инвестировав 59 млрд рупий (605.2 млн долларов США). Конгломерат сообщил, что новый бизнес по розничной торговле ювелирными изделиями будет создан в рамках предприятия под названием «NovelJewels». Основное внимание будет уделено развитию крупноформатных розничных магазинов ювелирных изделий по всей Индии, в которых будут представлены ювелирные бренды собственного производства.
Кумар Мангалам Бирла (Kumar Mangalam Birla), председатель Aditya Birla Group, сказал: «Начало розничной торговли Aditya Birla Group фирменными ювелирными изделиями знаменует собой поворотный момент в нашем легендарном наследии построения бизнеса, основанного на доверии. Это является стратегическим выбором портфеля, который позволяет нам использовать новые двигатели роста и расширять наше присутствие в динамичном индийском потребительском ландшафте».
С ростом располагаемого дохода взыскательные и целеустремленные потребители больше склоняются к дизайнерским, изготовленным на заказ и высококачественным ювелирным изделиям. Бирла добавил, что этот запуск будет основан на глубоком опыте Aditya Birla Group в области стиля жизни и тонком понимании предпочтений потребителей.
Группа Aditya Birla, оцениваемая в 60 млрд долларов, состоит из флагманских компаний, таких как Grasim Industries, Hindalco, Aditya Birla Fashion and Retail и Aditya Birla Capital, среди прочих. В конгломерате работает около 140 тыс. человек.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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