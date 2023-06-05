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"Норникель" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год
(ТАСС) - Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации. Такое решение поддержали 59,3% проголосовавших акционеров. Компания также сообщила, что не будет распределять прибыль по результатам 2022 года.
По итогам 2021 года компания выплатила итоговые дивиденды в размере 1,166 тыс. рублей на обыкновенную акцию.
Кроме того, акционеры утвердили совет директоров компании, куда вошли генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров, генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин, вице-президент "Русала" Елена Безденежных, глава совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров, старший банкир Сбербанка Сергей Волк, первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля" Марианна Захарова, директор направления "Русский алюминий менеджмент" Александра Захарова, партнер PWC Алексей Иванов, старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев, член совета директоров "Русала" Евгений Шварц, заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак. В совет директоров компании также вошли Ирина Комарова и Антон Сычев.
О компании
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.