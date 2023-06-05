Эксклюзив
Ювелирный дом СHAMOVSKIKH: «Стремимся занимать дальше мировой рынок»
Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...
05 июня 2023
«Рассказывать людям о красоте и ценности балтийского самоцвета»
ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...
29 мая 2023
TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...
22 мая 2023
Философские камни Виктора Тузлукова
Виктор Тузлуков - известный мастер художественной огранки ювелирных камней, заслуженный деятель камнерезного искусства, член Американской гильдии огранщиков. Судья международного конкурса ювелирного дизайна и огранки в Гонконге. Создатель Российской...
15 мая 2023
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
SSEF запускает глобальный сервис для бриллиантов категории «меле» размером до 0,5 мм
Устройство способно отсеивать очень большие количества круглых бриллиантов категории «меле», обнаруживая и извлекая из природных камней синтетику и имитаторы.
«Это инструмент нового поколения, который позволяет автоматически идентифицировать бриллианты, особенно в сегменте размеров от 1,00 мм до 0,50 мм, для которого до сих пор не существовало автоматизированного решения. Мы рады предоставить нашим клиентам эту новую услугу аутентификации", - сказал Жан-Пьер Шален (Jean-Pierre Chalain), руководитель проекта и директор алмазного департамента SSEF.
Алекс Шишло для Rough&Polished