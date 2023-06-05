SSEF запускает глобальный сервис для бриллиантов категории «меле» размером до 0,5 мм

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Швейцарский геммологический институт SSEF объявил об успешном завершении валидационных испытаний ASDI-500, новейшей версии автоматизированного устройства спектрального контроля бриллиантов, разработанного совместно со швейцарской робототехнической компанией UNIMEC SA.

Устройство способно отсеивать очень большие количества круглых бриллиантов категории «меле», обнаруживая и извлекая из природных камней синтетику и имитаторы.

«Это инструмент нового поколения, который позволяет автоматически идентифицировать бриллианты, особенно в сегменте размеров от 1,00 мм до 0,50 мм, для которого до сих пор не существовало автоматизированного решения. Мы рады предоставить нашим клиентам эту новую услугу аутентификации", - сказал Жан-Пьер Шален (Jean-Pierre Chalain), руководитель проекта и директор алмазного департамента SSEF.



Алекс Шишло для Rough&Polished





