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Южноафриканский алмазный симпозиум возвращается после девятилетнего перерыва

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Кимберлийский международный алмазный симпозиум (Kimberley International Diamond Symposium, KIDS) 2023 года пройдет 24 и 25 августа в Кимберли, ЮАР.
Последний KIDS прошел в 2014 году.
Конференция, совместно организованная Южноафриканской организацией производителей алмазов (Sadpo) и Геологическим обществом ЮАР (GSSA), будет посвящена исследованиям и новым технологиям, используемым во всех аспектах бизнеса, включая геологоразведку и добычу алмазов.
«Конференция проходит в то время, когда в международной алмазной отрасли царит большая неопределенность», — цитирует издание Mining Weekly слова заместителя председателя Sadpo Линдона де Мейлона (Lyndon de Meillon).
Он сказал, что они стремятся решать острые вопросы в алмазной отрасли как на местном, так и на международном уровне, приглашая соответствующих экспертов в этой области не только для обмена мнениями, но и для участия в панельных дискуссиях.
Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) откроет конференцию с программной речью.
Де Мейлон заявил, что жесткие мировые экономические условия способствуют повышению спроса на выращенные в лаборатории бриллианты, оказывая дополнительное давление на рынок природных бриллиантов.
«В трудные экономические времена становится все более и более привлекательным обращать внимание на выращенные в лаборатории бриллианты.  Вы можете купить искусственно выращенный бриллиант весом 1 карат за полцены или меньше, чем природный бриллиант. Когда экономика ухудшается и люди испытывают трудности, они ищут более дешевые варианты», — сказал он.
«Неспособность правительства ЮАР управлять минеральными ресурсами страны к чьей-либо выгоде в настоящее время представляет собой самую большую угрозу для сектора юниорской добычи в целом и, в частности, для сектора юниорской добычи алмазов».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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