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08 мая 2023

Ivanhoe достигла рекордного производства меди на руднике в Конго

Сегодня
Новости
В мае компания Ivanhoe Mines установила рекорд месячного производства медного концентрата в 35 856 тонн на медном комплексе Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) в Демократической Республике Конго (ДРК).
Для сравнения, в предыдущем месяце было произведено 34 826 тонн, в результате чего общий объем за квартал с начала года составил 70 682 тонны.
На обогатительных фабриках Фазы 1 и 2 также был достигнут новый рекорд по измельчению руды в 29 366 тонн в сутки, что эквивалентно годовой производительности по переработке 9,8 млн тонн.
В Ivanhoe заявили, что результаты превышают дополнительную мощность по переработке в 9,2 млн тонн в год, реализованную в результате программы устранения узких мест на обогатительных фабриках Фазы 1 и 2, которая была завершена в феврале.
Горнодобывающая компания сообщила, что строительные работы по расширению фабрики фазы 3 мощностью 500 тыс. тонн медных анодов с чистотой более 99% ведутся, как и планировалось, для запуска первого производства в четвертом квартале 2024 года.
Ivanhoe завершила бетонные фундаменты для двух шаровых мельниц обогатительной фабрики 3, а также фундаменты для флотационных камер.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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