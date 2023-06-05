Выставка Jewels of Emirates завершилось на мажорной ноте

Четвертая выставка Jewels of Emirates в Шардже успешно завершилась, собрав значительное количество посетителей и зарекомендовав себя как выдающаяся платформа в мире роскошных ювелирных изделий.

На ней были представлены известные местные бренды, специализирующиеся на золоте, серебре, бриллиантах и драгоценных камнях, а также талантливые эмиратские дизайнеры золота и ювелирных изделий. У посетителей была возможность познакомиться с изысканным мастерством и уникальным дизайном, в том числе с широко известной «коллекцией паранджи», получившей международное признание, и единственным в своем роде рубином стоимостью 1 млн долларов. Мероприятие также отметило наследие Эмиратов продемонстрировав традиционные золотые и ювелирные изделия, а также подлинность и художественное творчество молодых дизайнеров Эмиратов.

Саиф Мохаммед Аль Мидфа (Saif Mohammed Al Midfa), генеральный директор Expo Center Sharjah, сказал: «Очередная успешная выставка Jewels of Emirates завершилась, опираясь на предыдущий успех и отражая ключевую роль в содействии устойчивости нашей местной золотодобывающей промышленности и торговли».

«Большое количество посетителей на выставке в этом году является еще одним свидетельством ее успеха в удовлетворении ожиданий общественности и ее значимости для поддержки местного рынка золота, что позволяет ей идти в ногу с растущим спросом в потреблении золота, который значительно увеличился до 55,3 тонны в 2022 году по сравнению с 41,6 тонны в 2021 году», — добавил Аль-Мидфа.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

