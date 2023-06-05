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08 мая 2023

Выставка Jewels of Emirates завершилось на мажорной ноте

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Новости
Четвертая выставка Jewels of Emirates в Шардже успешно завершилась, собрав значительное количество посетителей и зарекомендовав себя как выдающаяся платформа в мире роскошных ювелирных изделий.
На ней были представлены известные местные бренды, специализирующиеся на золоте, серебре, бриллиантах и драгоценных камнях, а также талантливые эмиратские дизайнеры золота и ювелирных изделий. У посетителей была возможность познакомиться с изысканным мастерством и уникальным дизайном, в том числе с широко известной «коллекцией паранджи», получившей международное признание, и единственным в своем роде рубином стоимостью 1 млн долларов. Мероприятие также отметило наследие Эмиратов продемонстрировав традиционные золотые и ювелирные изделия, а также подлинность и художественное творчество молодых дизайнеров Эмиратов.
Саиф Мохаммед Аль Мидфа (Saif Mohammed Al Midfa), генеральный директор Expo Center Sharjah, сказал: «Очередная успешная выставка Jewels of Emirates завершилась, опираясь на предыдущий успех и отражая ключевую роль в содействии устойчивости нашей местной золотодобывающей промышленности и торговли».  
«Большое количество посетителей на выставке в этом году является еще одним свидетельством ее успеха в удовлетворении ожиданий общественности и ее значимости для поддержки местного рынка золота, что позволяет ей идти в ногу с растущим спросом в потреблении золота, который значительно увеличился до 55,3 тонны в 2022 году по сравнению с 41,6 тонны в 2021 году», — добавил Аль-Мидфа.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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