Эксклюзив

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Александр Чамовских — основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала». Родился в 1978 году. Окончил экономический факультет УРТК им. А.С. Попова. Живет и работает в Екатеринбурге. Ювелирный бизнес ведет с 1996...

05 июня 2023

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ОАО “Калининградский янтарный комбинат”, входящий в состав госкорпорации «Ростех» - мировой лидер по добыче янтаря (90% мирового запаса балтийского самоцвета сосредоточенного в границах Приморского карьера). Московское представительство комбината...

29 мая 2023

TaTe Diamonds: «Наша цель - успешно завершить «Программу развития предприятий» и работать над получением статуса сайтхолдера в кратчайшие сроки»

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) широко и по праву известен как ведущий диамантер Намибии. В качестве основателя и управляющего директора компании TaTe, он уделяет основное внимание расширению и диверсификации портфеля TaTe Group...

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08 мая 2023

Инициатива Hari Krishna Group Watches & Jewellery Initiatives 2030 по расширению возможностей сообществ и сохранению окружающей среды

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Новости
Hari Krishna Group, ведущая индийская компания по производству бриллиантов и ювелирных изделий, присоединилась к Watches & Jewellery Initiatives 2030 (WJI 2030), глобальной инициативе в области устойчивого развития, запущенной компаниями Kering и Cartier в 2021 году, говорится в пресс-релизе компании.
WJI 2030 направлена на повышение устойчивости в трех областях: повышение устойчивости к изменению климата, сохранение ресурсов и содействие инклюзивности, и руководствуется Десятью принципами Глобального договора Организации Объединенных Наций и 17 Целями устойчивого развития. 
Участие Hari Krishna Group в инициативе WJI 2030 является отражением ее твердой приверженности социальной ответственности и охране окружающей среды, которую она отстаивает через Фонд Dholakia — благотворительное подразделение Hari Krishna Group.
Hari Krishna Group присоединяется к другим роскошным часовым и ювелирным брендам, таким как Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-Lecoultre, Panerai, Piaget, Dimexon, Mattioli, Pandora, Rubel & Ménasché, в дополнение к существующим членам, таким как Cartier, Kering (Boucheron, Gucci Watches, Pomellato, Dodo, Qeelin), Chanel Horlogerie Joaillerie, Montblanc, Rosy Blue и Swarovski в инициативе WJI 2030.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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