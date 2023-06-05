Инициатива Hari Krishna Group Watches & Jewellery Initiatives 2030 по расширению возможностей сообществ и сохранению окружающей среды

Hari Krishna Group, ведущая индийская компания по производству бриллиантов и ювелирных изделий, присоединилась к Watches & Jewellery Initiatives 2030 (WJI 2030), глобальной инициативе в области устойчивого развития, запущенной компаниями Kering и Cartier в 2021 году, говорится в пресс-релизе компании.

WJI 2030 направлена на повышение устойчивости в трех областях: повышение устойчивости к изменению климата, сохранение ресурсов и содействие инклюзивности, и руководствуется Десятью принципами Глобального договора Организации Объединенных Наций и 17 Целями устойчивого развития.

Участие Hari Krishna Group в инициативе WJI 2030 является отражением ее твердой приверженности социальной ответственности и охране окружающей среды, которую она отстаивает через Фонд Dholakia — благотворительное подразделение Hari Krishna Group.

Hari Krishna Group присоединяется к другим роскошным часовым и ювелирным брендам, таким как Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-Lecoultre, Panerai, Piaget, Dimexon, Mattioli, Pandora, Rubel & Ménasché, в дополнение к существующим членам, таким как Cartier, Kering (Boucheron, Gucci Watches, Pomellato, Dodo, Qeelin), Chanel Horlogerie Joaillerie, Montblanc, Rosy Blue и Swarovski в инициативе WJI 2030.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

