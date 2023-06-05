HRD Antwerp сертифицирует первое кольцо из цельного лабораторного бриллианта

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В рамках празднования 10-летнего юбилея Dutch Diamond Group в 2017 году генеральный директор компании Тон Янссен (Ton Janssen) и его команда предприняли успешную попытку создать первое кольцо, выполненное из цельного бриллианта, который был выращен в лабораторных условиях.

В то время это был инновационный и экспериментальный процесс, призванный продемонстрировать уникальные возможности DD Group и не предназначенный для коммерческого использования.

Созданное произведение искусства и по сей день можно увидеть в музее бриллиантов DIVA в Антверпене. Изделие привлекло столько внимания во всем мире, что компания получила предложение от старейшего европейского ювелирного дома Heursel изготовить вторую версию, но на этот раз в качестве элитного украшения.

Потребовалось две попытки и более 1600 часов крови, пота и слез, но ювелирному дому это удалось.

Предварительная шлифовка заняла у DD Group около 80 часов. Огранка, продолжавшаяся почти 300 часов, была выполнена в Бельгии. Но самой сложной частью, безусловно, была внутренняя полировка, на которую ушло более 750 часов. Для сравнения, полировка мелкого бриллианта занимает в среднем около 8 часов.

После сертификации в алмазной лаборатории HRD Antwerp кольцо отправится в Нью-Йорк, а затем через Гонконг - в конечный пункт назначения в Китае, где счастливый клиент сможет надеть это первое кольцо, выполненное из цельного лабораторного бриллианта.

DD Group не планирует продажу своего дизайна.

Характеристики изделия: тип бриллианта - выращенный CVD-методом; вес - 4,04 карата; форма – круглая; чистота - VVS2; цвет – D; полировка – исключительная; симметрия – исключительная.



Алекс Шишло для Rough&Polished





