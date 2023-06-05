На «Медном заводе» первыми получили токены по программе «Цифровой инвестор» компании «Норникель»

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В «Норникеле» приступили к активной фазе реализации уникальной корпоративной программы «Цифровой инвестор», пилотным предприятием по реализации которой является Заполярный филиал компании.

Токены смогут получить более 20 тыс работников ЗФ, чей стаж превышает один год. Первыми получили токены на электронные кошельки, открытые на платформе «Атомайз», сотрудники «Медного завода», сообщает ttelegraf.ru.

На сегодня участниками программы уже стали более 18 тыс сотрудников ЗФ, подписавших комплект документов по участию в программе. Цифровые финансовые активы уже получили 1032 человека. Это работники со стажем от десяти лет.

«Со старта подачи заявок на приобретение ЦФА из пилотной группы в 700 человек 80% создали заявки на платформе в течение первых двух часов, - сообщила заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. -

Это проект про то, что компания делится своими успехами с сотрудниками, про то, что мы развиваем цифровую грамотность, про то, что люди верят нам, когда мы реализуем такие инструменты, которых нет еще ни у одного работодателя в России, да и в Европе. Считаю пилот успешным. Поздравляю тех людей, которые на «Медном заводе» станут счастливыми обладателями minetoken».

По словам Перфильевой, проект «Цифровой инвестор» на сегодняшний день в ЗФ прошли две волны, ими охвачено две тысячи человек. Эмиссии будут проходить еженедельно.

«Сейчас они идут таким образом, что в первую очередь мы даем эту возможность людям, которые имеют стаж десять лет и выше. (…) Все, кто имеет стаж более года на 1 января 2023 года, безусловно, получат свои minetoken в этом году. Мы заканчиваем волны эмиссии в середине августа», – подчеркнула Перфильева.

Всего программой планируется охватить более 70 тыс сотрудников компании. С учетом текущей стоимости акций «Норникеля» на эти действия до конца реализации программы будет выделено около шести миллиардов рублей.

Программа «Цифровой инвестор» реализуется в «Норникеле» поэтапно. Первыми к программе присоединились предприятия Норильского промышленного района, а также Москва, Саратов, Сочи, Санкт-Петербург, Архангельск – в этих регионах сотрудники уже начинают получать токены.

Вторая волна охватит Мурманскую область, Забайкальский и Красноярский край – в этих регионах подписание документов стартовало в мае 2023 года.

Для реализации «Цифрового инвестора» в «Норникеле» развернута масштабная информационная и образовательная кампания для сотрудников, созданы специальные материалы, запущен обучающий курс, работают горячие линии, ведется индивидуальная работа.

Программа пользуется популярностью: на данный момент более 34 тыс сотрудников уже открыли кошельки на платформе «Атомайз», свыше 50 тыс открыли счета, к которым привязывается специальный счет для перечисления денег на покупку токенов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





